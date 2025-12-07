Fázik egy téli estén? Nézze meg ezeket a szexi képeket – garantáltan felmelegszik

Ez a test nem szobor. De Pamela Reif úgy néz ki, mintha egy szobrász faragta volna ki.
Pamela Reif német YouTuber és influenszer. Fitnesz- és egészséges életmódvideóiról ismert csatornája több millió követőt szerzett. 2020-ban az első helyen állt Németország 30 Under 30 listáján. Emellett saját táplálékkiegészítő- és ételmárkát is létrehozott.
Pamela Reif könyveiben az egészséges életmódról ír, és aktívan népszerűsíti a tudatos étkezést. Inspiráló alak a fitneszvilágban, különösen fiatal nők körében.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!