Fázik egy téli estén? Nézze meg ezeket a szexi képeket – garantáltan felmelegszik

Ez a test nem szobor. De Pamela Reif úgy néz ki, mintha egy szobrász faragta volna ki.

Vágólapra másolva!

Pamela Reif német YouTuber és influenszer. Fitnesz- és egészséges életmódvideóiról ismert csatornája több millió követőt szerzett. 2020-ban az első helyen állt Németország 30 Under 30 listáján. Emellett saját táplálékkiegészítő- és ételmárkát is létrehozott. Pamela Reif, modell, youtuber

Fotó: Wiese/face to face / Northfoto Pamela Reif könyveiben az egészséges életmódról ír, és aktívan népszerűsíti a tudatos étkezést. Inspiráló alak a fitneszvilágban, különösen fiatal nők körében. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Pamela Reif (@pamela_rf) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!