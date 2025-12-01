Igéző szemek, mesés, hosszú combok – így hódít Rachael Taylor

Az ausztrál színésznő a Transformers és a Jessica Jones sorozat révén robbant be a világ figyelmébe. Rachael Taylor mára már nemcsak szerepeivel, hanem megjelenésével is hódít.

Rachael Taylor tökéletesen eltalált ruhaválasztásai, visszafogott, mégis lehengerlő kisugárzása és finoman megvillantott nőiessége miatt a vörös szőnyegen is igazi stílusikonként kezelik. Rachael Taylor ausztrál színésznő

Fotó: Janet Gough / AFF-USA.com / Northfoto A fotókon Rachael Taylor nem akar túl sokat mutatni – mégis nehéz levenni róla a szemed. Ez a galéria nem harsány - de annál veszélyesebben csábító. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Rachael Taylor (@rachaelmaytaylor) által megosztott bejegyzés

