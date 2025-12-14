Rebecca Ferguson dekoltázsánál csak hosszú combjai csábítóbbak – mutatjuk a szexi képeket

Rebecca Ferguson svéd származású színésznő, nemzetközi hírnevét Mission: Impossible - Rogue Nation‑ben (mint Ilsa Faust) és Dune‑ban (Lady Jessica) szerezte. Karrierje televízió‑sorozatoktól kezdve hollywoodi produkciókon át a nagy költségvetésű sci‑fi és akciófilmekig ível, ezzel a színészet és nemzetközi sztárság megbízható ösvényét járva be.

Rebecca Ferguson, svéd származású színésznő

Fotó: Lev Radin / Northfoto

Rebecca Ferguson ebben a galériában mindent megmutat, amit lehet.