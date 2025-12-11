Lángvörös hajkorona, életveszélyes dekoltázs – Rebecca Mader elvarázsolja a férfiakat

Nem az a tipikus hollywoodi szépség. Rebecca Mader egész lényében valami vadság, valami uralkodó energia vibrál, ami már a puszta jelenlétével is hat.

Vágólapra másolva!

Rebecca Mader brit színésznő, legismertebb szerepei közé tartozik Charlotte a Lost – Eltűntek című sorozatból, valamint a smaragdzöld bőrű boszorkány, Zelena a Once Upon a Time – Egyszer volt, hol nem volt fantasy szériában. Rebecca Mader angol színésznő

Fotó: AJM Rebecca Mader karakteres megjelenése és erős színészi jelenléte révén egyedi arc lett a sorozatok világában – gyakran játszik végzetes, titokzatos női figurákat. Ezek a képei sem csupán szépek – inkább vonzanak, behúznak, és nem engednek. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Rebecca Mader (@bexmader) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!