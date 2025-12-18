Santa, az ukrán szexistennő dekoltázsa és végtelen combjai lenyűgözőek

Hírlevél
Gyönyörű alakjával és magabiztos kisugárzásával hódította meg Kelet-Európát. Santa Dimopulos, a dögös ikon nem fogta vissza magát: testhez feszülő ruhák, mély dekoltázsok, izmos combok jellemzik és egy olyan magabiztos női energia, amitől megáll a levegő.
Santa Dimopulos népszerű ukrán énekesnő, aki tehetségéről és szépségéről ismert. 2020-ban megnyerte a híres ukrán tévéműsort, a Dancing with the Starst, majd részt vett a Miss Ukraine Universe szépségversenyen, ahol harmadik helyezést ért el. 

Santa Dimopulost Miss Bikini világbajnokként és médiasztárként egyaránt imádják – és nem véletlenül.

