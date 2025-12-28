Saxon Sharbino cicit és combot villantott a kamerának – dögös fotók

Hírlevél
A képeken egyszerre van jelen a fiatal hollywoodi lázadás és a kiforrott női csábítás. Saxon Sharbino tudja, hogyan legyen feltűnő anélkül, hogy túljátszaná.
amerikaipoltergeistszínésznő

Saxon Sharbino amerikai színésznő, akit a Poltergeist remake és a Freakish sorozat tett ismertté. Különleges szépsége, vadóc kisugárzása és merész stílusa miatt gyorsan a feltörekvő hollywoodi bombázók közé sorolták – és a figyelem azóta is rá szegeződik.

Saxon Sharbino
Saxon Sharbino, színésznő
Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency

Saxon Sharbino ezzel a fotósorozatával nem finomkodott. Testhez simuló szettek, merész dekoltázsok és combvonalig felsliccelt ruhák mutatják meg a fiatal színésznő legdögösebb oldalát.

