Saxon Sharbino cicit és combot villantott a kamerának – dögös fotók

A képeken egyszerre van jelen a fiatal hollywoodi lázadás és a kiforrott női csábítás. Saxon Sharbino tudja, hogyan legyen feltűnő anélkül, hogy túljátszaná.
Saxon Sharbino amerikai színésznő, akit a Poltergeist remake és a Freakish sorozat tett ismertté. Különleges szépsége, vadóc kisugárzása és merész stílusa miatt gyorsan a feltörekvő hollywoodi bombázók közé sorolták – és a figyelem azóta is rá szegeződik.
Saxon Sharbino ezzel a fotósorozatával nem finomkodott. Testhez simuló szettek, merész dekoltázsok és combvonalig felsliccelt ruhák mutatják meg a fiatal színésznő legdögösebb oldalát.
