Megszólalt az orosz titkos adó – riadó a harmadik világháború miatt

Rendkívüli

Lövöldözés Bondi Beachen: sok halott, rendőrök is megsérültek

TikTok

Parányi felsőkben mutogatja hatalmas melleit a mexikói TikTok-sztár

Ő nem rejtegeti azt, amit a legtöbben csak sejtetni mernek. A bikinifelsők épp csak kapaszkodnak Scarday csodás melleibe, az alibi kedvéért.
Scarday, polgári nevén Dayanna Scarlett Segura García, mexikói TikTok‑sztár és közösségi média‑influenszer, aki táncos, humoros, szórakoztató videóival szerzett több mint 13 millió követőt és több százmillió lájkot.

Scarday galériájában nincs semmi álszentség: amit látsz, az valós, tudatos és direkt.

 

