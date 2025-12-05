Sofía Vergara mellei úgy feszülnek minden ruhában, hogy az már izgatásnak számít

Az ötven fölött járó színésznő teste rácáfol minden időszámításra. Sofía Vergara dekoltázsa pedig túl tesz mindenen.
Sofía Vergara kolumbiai színésznő, modell és üzletasszony, akit a világ legszexibb tévés karakterei közé soroltak. Telt idomai, harsány kisugárzása és ikonikus akcentusa védjeggyé váltak. A Forbes szerint éveken át a legjobban kereső tévés színésznő volt.
Sofía Vergara nem csak képernyőn dominál: saját divatmárkája és szépségipari együttműködései is globális sikerek.
