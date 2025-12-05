Sofía Vergara mellei úgy feszülnek minden ruhában, hogy az már izgatásnak számít

Sofía Vergara kolumbiai színésznő, modell és üzletasszony, akit a világ legszexibb tévés karakterei közé soroltak. Telt idomai, harsány kisugárzása és ikonikus akcentusa védjeggyé váltak. A Forbes szerint éveken át a legjobban kereső tévés színésznő volt.

Fotó: Faye Sadou/MediaPunch



Sofía Vergara nem csak képernyőn dominál: saját divatmárkája és szépségipari együttműködései is globális sikerek.