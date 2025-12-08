Hírlevél
Tay Money odatette magát, nem tudod a szemed levenni a melleiről – dögös fotók

Egyedi előadásmódja, feltűnő megjelenése a rap szakma egyik legelismertebb alakjává teszik. Tay Money jellegzetes divatstílusával, merész, vibráló ruhákkal és magabiztos aurával a színpadon és azon kívül is figyelmet vonz.
A déli báj és a tüzes hozzáállás lenyűgöző keverékét öltve Tay Money, rapper, született Taylor Noelle Watson a texasi Tylerben, a rap világának magával ragadó alakja. Ez a szőke bombázó, aki Dallasba költözött, és fodrászból hip-hop szenzációvá vált, nemcsak fülbemászó számairól ismert.

Tay Money egy hiteles, kemény, sebezhető, határozott nő. Ha végignézed a képeit, készülj fel, nem biztos, hogy ugyanúgy állsz fel a kanapéról.

