A gyönyörű orosz modell most megmutatta, hogyan lehet egy pillantással csábítani

A Ralph Lauren arcaként évekig a klasszikus elegancia megtestesítője volt. Valentina Zelyaeva nem egyszerűen modell – ő a kifinomultság maga.
Bár Valentina Zelyaeva stílusa mindig visszafogott maradt, megjelenése minden fotón ütött. Az arccsontjai szoborszerűek, a tartása természetes királynői, a tekintete pedig olyan csendes erőt sugároz, amit nem lehet tanítani – csak figyelni.
Valentina Zelyaeva fotóin nem egy hangos stílusikont látsz, hanem azt a nőt, aki tudja: nem kell mindent mutatni ahhoz, hogy mindent uraljon.
