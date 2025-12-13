Hírlevél
Vanessa Kirby mellei végre nem csak a kosztüm alól sejlenek fel - szexi galéria

Sokáig a kifinomult brit elegancia megtestesítője volt. Most viszont Vanessa Kirby egyáltalán nem finomkodik, szinte mindent megmutat a fotóin.
színésznőOscar-jelölésa koronabrit

Vanessa Kirby brit színésznő, akit világszerte A korona című sorozatban ismert meg a közönség, ahol Margaret hercegnő szerepét játszotta. Szerepelt az Egy nő darabjai-ban (Oscar-jelölés), valamint a Mission: Impossible és Gyors és dühös filmekben is. 

Vanessa Kirby
Vanessa Kirby, brit színésznő
Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Vanessa Kirby minden alakítását mély érzelmi játék és fizikai jelenlét jellemzi.

