Vanessa Kirby mellei végre nem csak a kosztüm alól sejlenek fel - szexi galéria

Vanessa Kirby brit színésznő, akit világszerte A korona című sorozatban ismert meg a közönség, ahol Margaret hercegnő szerepét játszotta. Szerepelt az Egy nő darabjai-ban (Oscar-jelölés), valamint a Mission: Impossible és Gyors és dühös filmekben is.

Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Vanessa Kirby minden alakítását mély érzelmi játék és fizikai jelenlét jellemzi.