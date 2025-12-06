Karcsú derék, dús keblek, telt ajkak – ő Yara Zaya, az ukrán televíziós és médiasztár – galéria

Hírlevél
Pontosan tudja, hogyan kell jól kinézni – és még annál is jobban pózolni. Yara Zaya a realitysztárból lett divatikon saját stílusával és látványos megjelenéseivel az Instagramot is uralja.
Yara Zaya ukrán közösségi média tartalomkészítő és televíziós személyiség. Mindig  hibátlan smink és egy páratlan ruhatár darabjai jellemzik. 

Yara Zaya
Yara Zaya ukrán média - és televíziós személyiség
Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Ez a galéria nem visszafogott – és nem is akar az lenni. Inkább egy vizuális utazás a testdomborulatokig.

Yara Zaya most mindent megmutat abból, amit mások csak szűrők mögé rejtenének. 

