Az Avatar sztárja most nem színészkedik, hanem ledob mindent – szexi galéria

Zoe Saldaña, aki 1978. június 19-én született a New Jersey állambeli Passaicban, egy elismert színésznő, aki jelentős előrelépést tett a szórakoztatóiparban. Dominikai és Puerto Ricó-i származású, fiatalkorának egy részét a Dominikai Köztársaságban töltötte, ahol átvette latin gyökereit, és megszerette a táncot, különösen a balettet, ami később befolyásolta színészi karrierjét.

Zoe Saldaña

Fotó: KGC-03 / Northfoto