Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenet: kiszivárogtak Putyin és az amerikai elnök beszélgetései – mutatjuk őket

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

eiffel-torony

A gyűlölt vasszerkezet, amely meghódította a világot: az Eiffel-torony története – galéria

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma már elképzelhetetlen nélküle Párizs látképe, de az Eiffel-torony születésekor sokan egyenesen szégyenfoltnak tartották. A vitatott vasszerkezetből végül a szerelem, a technikai haladás és Franciaország egyik legerősebb szimbóluma lett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eiffel-toronytörténelempárizsi

Az Eiffel-torony 1889-ben készült el a párizsi világkiállításra, a francia forradalom századik évfordulójára. Gustave Eiffel mérnök monumentális terve azonban korántsem aratott osztatlan sikert: írók, festők és építészek nyílt levélben tiltakoztak a „városképet elcsúfító vasóriás” ellen. Sokan ideiglenes építménynek tekintették, amelyet húsz év után le is akarnak bontani.

A torony sorsa végül a technikai fejlődésnek köszönhetően fordult meg. A 20. század elején rádióadót alakítottak ki rajta, mert kiváló magassága ideális volt a vezeték nélküli kommunikációhoz. Az első világháború idején katonai jelentősége is lett: a rádióadások segítették a francia hadsereget, így az Eiffel-torony megmenekült a bontástól.

Combination of 4 pictures of Eiffel Tower's construction. From left to right, the Eiffel Tower photographed on June 14, 1888, July 10, 1888, December 26, 1888 and January 20, 1889. STF / AFP (Photo by AFP)
Az Eiffel-torony építésének négy fázisa
Fotó: STF / AFP

Az évtizedek során a torony Párizs és talán egész Franciaország legfőbb jelképévé vált. Hírességek generációi fényképezkedtek előtte – művészek, filmsztárok, sportolók –, miközben a bátrabbak elképesztő artistamutatványok és kaszkadőrakciók helyszínéül választották. Volt már lépcsőfutóverseny, kötéltánc és ejtőernyős ugrás is a tornyon.

Ma évente több millió látogatót vonz, esti kivilágítása pedig a világ egyik legismertebb látványává vált. Az egykor gyűlölt vasszerkezetből ikon lett – bizonyítva, hogy az idő néha a legnagyobb kritikusok véleményét is felülírja.

A képre kattintva nyílik a galéria:

Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Eiffel-torony
Galéria: Párizs legvitatottabb épülete, amely szimbólummá vált
1/30
A gyűlölt vasszerkezettől a világ egyik ikonjáig – az Eiffel-torony története. Gustave Eiffel karikatúrája

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!