A legutóbbi hét legdögösebb csaja a John Wick-filmek sztárja, Bridget Moynahan lett

Magas, elegáns, kifinomult megjelenésével a „klasszikus női szépség” időtlen megtestesítője. Bridget Moynahan nem trendeket követ, hanem ő diktálja azokat. Egy másik ligában játszik, nem harsány, nem pózol túl – csak egyszerűen jelen van.

Bridget Moynahan amerikai színésznő és korábbi topmodell, legismertebb a Blue Bloods sorozatból és a Szex és New York, illetve a John Wick-filmekből. Bridget Moynahan, színésznő, modell

Fotó: Lev Radin / Northfoto Bridget Moynahan galériája nem sikít a figyelemért, mégis lehetetlen nem rákattintani. A dögös sziluettek, a testre szabott estélyik és a letisztult, mégis sejtelmes kivágások mögött ott van egy felnőtt nő, aki pontosan tudja, mitől működik a csábítás. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Bridget Moynahan (@bridgetmoynahan) által megosztott bejegyzés

