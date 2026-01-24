Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump elszólta magát? Ez lehet az új amerikai csodafegyver

Durva

Romokban van Magyar Péter házi riporternője, WC-t pucoltatna az Origo újságírójával

john wick

A legutóbbi hét legdögösebb csaja a John Wick-filmek sztárja, Bridget Moynahan lett

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magas, elegáns, kifinomult megjelenésével a „klasszikus női szépség” időtlen megtestesítője. Bridget Moynahan nem trendeket követ, hanem ő diktálja azokat. Egy másik ligában játszik, nem harsány, nem pózol túl – csak egyszerűen jelen van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
john wickszex és new yorktopmodellszínésznő

Bridget Moynahan amerikai színésznő és korábbi topmodell, legismertebb a Blue Bloods sorozatból és a Szex és New York, illetve a John Wick-filmekből.

Bridget Moynahan
Bridget Moynahan, színésznő, modell
Fotó: Lev Radin / Northfoto

Bridget Moynahan galériája nem sikít a figyelemért, mégis lehetetlen nem rákattintani. A dögös sziluettek, a testre szabott estélyik és a letisztult, mégis sejtelmes kivágások mögött ott van egy felnőtt nő, aki pontosan tudja, mitől működik a csábítás.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!