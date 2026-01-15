A vörös hajú díva most derékig érő dekoltázzsal és csípőig felsliccelt estélyiben támad - Karen Gillan bombaformában

A vörös hajzuhatag szinte ikonikus, de ami igazán odaragasztja a tekintetet, az a testhez simuló ruha, a sejtelmesen villantott váll és a mindent elsöprő, kissé csibészes mosoly. Karen Gillan modellként indult, de ma már színészként hódít.
Karen Gillan skót színésznő, aki a Doctor Who Amy Pondjaként robbant be, majd a Marvel-univerzum Nebulájaként vált világsztárrá.
Karen Gillan legfrissebb fotósorozata egyszerre mutatja meg a klasszikus európai eleganciát és a hollywoodi szexepilt.
