skót

A vörös hajú díva most derékig érő dekoltázzsal és csípőig felsliccelt estélyiben támad - Karen Gillan bombaformában

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
A vörös hajzuhatag szinte ikonikus, de ami igazán odaragasztja a tekintetet, az a testhez simuló ruha, a sejtelmesen villantott váll és a mindent elsöprő, kissé csibészes mosoly. Karen Gillan modellként indult, de ma már színészként hódít.
skótdoctor whoVilágsztárszínésznő

Karen Gillan skót színésznő, aki a Doctor Who Amy Pondjaként robbant be, majd a Marvel-univerzum Nebulájaként vált világsztárrá. 

Fotó: Yui Mok

Karen Gillan legfrissebb fotósorozata egyszerre mutatja meg a klasszikus európai eleganciát és a hollywoodi szexepilt.

