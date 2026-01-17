Brutál dekoltázst villant az isteni szépségű egykori Miss World, Bollywood koronázatlan királynője

Színésznőként és divatikonként is fogalom. Az indiai Aishwarya Rai Bachchan elegáns, lehengerlő és olyan időtlen megjelenéssel bír, amit képtelenség nem bámulni.

Aishwarya Rai Bachchan indiai színésznő és egykori szépségkirálynő, akit uralkodói kisugárzás, klasszikus indiai báj és vörös szőnyeges tökéletesség jellemez, szépsége világszinten etalon. Aishwarya Rai Bachchan, indiai színésznő

Fotó: Dave Bedrosian / Northfoto Aishwarya Rai Bachchan új fotói újra bizonyítják, hogy van, amikor a szépség nem divat – hanem örök állapot. A bejegyzés megtekintése az Instagramon AishwaryaRaiBachchan (@aishwaryaraibachchan_arb) által megosztott bejegyzés

