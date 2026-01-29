Apró topjaival a brit énekesnő nem rejti el, inkább csak feldíszíti a csodás melleit – mutatjuk a képeket

A kamera előtt nem csak pózol, hanem narratívát teremt: dinamikus, mégis kifinomult jelenlétével minden képe egy új momentumot mesél el. Alesha Dixon jelenléte minden helyszínen uralja a teret.

Vágólapra másolva!

Alesha Dixon brit énekesnő, rapper, táncos és televíziós személyiség, aki először a R&B‑girl‑group Mis‑Teeq tagjaként robbant be, majd szólóelőadóként és műsorvezetőként is folytatta sikerét. Ma zsűritagként és műsorvezetőként is meghatározó hang a tévés szórakoztatóiparban. Alesha Dixon, énekesnő

Fotó: KGC-158 A galéria nem csupán divatot dokumentál, hanem Alesha Dixon karakterét: a pop‑ és tánckultúra lendületétől a tévé reflektorfényéig. A bejegyzés megtekintése az Instagramon ALESHA DIXON (@aleshaofficial) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!