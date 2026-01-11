Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin veszélyben? Súlyos kijelentés hangzott el Kijevben

Gyász

Hosszú betegség után, 32 évesen elhunyt a magyar rádiós

amerikai

AlishaMarie szexi képei most új szintre emelik az influenszer vonzerőt

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Letisztult, mégis trendi stílus, tökéletesre szerkesztett Insta-pózok és nőies kisugárzás. AlishaMarie a digitális korszak szőke bombázója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
amerikaiinfluenszeryoutuber

AlishaMarie amerikai YouTube-sztár és influenszer, aki lifestyle, fashion és beauty tartalmaival több millió követőt hódított meg.  új fotósorozata olyan, mintha egy high-end filter találkozna a valósággal. 

AlishaMarie, influenszer
AlishaMarie, influenszer
Fotó: Xavier Collin/Image Press Agency

A galéria minden fotója azt harsogja, hogy AlishaMarie tudja, a klikkek korában nem elég szépnek lenni – látványosnak is kell lenni.

1 2 3
... 13
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!