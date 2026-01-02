Amber Heard mély dekoltázsa nem hagy teret a képzeletnek – pusztítóan dögös képek a sztárról

A színésznő újra megmutatta, hogy a végzet asszonya nem csak a mozivásznon él – hanem a kamerák előtt is. Amber Heard tudja, hogy nem kell túl sok – de amit mutat, az letaglózó.
Amber Heard amerikai színésznő, aki a Drive Angry, Aquaman és The Rum Diary filmekből lett világhírű. Vadító szépsége, áttetsző bőre és klasszikus hollywoodi kisugárzása miatt minden megjelenése esemény, minden képe címlapért kiált.
Amber Heard képgaléria egy vizuális támadás, elegáns fegyverekkel.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!