Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump kendőzetlen őszinteséggel vallott az egészségi állapotáról

amerikai

Amber Heard mély dekoltázsa nem hagy teret a képzeletnek – pusztítóan dögös képek a sztárról

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A színésznő újra megmutatta, hogy a végzet asszonya nem csak a mozivásznon él – hanem a kamerák előtt is. Amber Heard tudja, hogy nem kell túl sok – de amit mutat, az letaglózó.
Link másolása
Vágólapra másolva!
amerikaiaquamanhollywoodiszínésznő

Amber Heard amerikai színésznő, aki a Drive Angry, Aquaman és The Rum Diary filmekből lett világhírű. Vadító szépsége, áttetsző bőre és klasszikus hollywoodi kisugárzása miatt minden megjelenése esemény, minden képe címlapért kiált.

Amber Heard
Amber Heard, amerikai színésznő
Fotó: Doug Peters

Amber Heard képgaléria egy vizuális támadás, elegáns fegyverekkel.

 

1 2 3
... 13
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!