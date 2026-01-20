Mély kivágás, finom sziluett - a mexikói-olasz divatmodell testén alig van textil – szívdöglesztő galéria

Hírlevél
Ő az, aki újraértelmezi a modern modell fogalmát. Arantza Goett jellemzői kifutós elegancia, a városi kisugárzás és vizuális dominancia.
Arantza Goett mexikói-olasz divatmodell és közösségi média tartalomkészítő. Több mint egymillió követőt szerzett közösségi média csatornáin. Több nagy ügynökség képvisel New Yorkban, Londonban, Los Angelesben és Berlinben. Vogue‑kampányok és londoni Fashion Week‑munkák jelezik, hogy profi a kifutón és a kamerák előtt egyaránt.

Arantza Goett galériája a mai modellek esszenciáját hozza: egyensúly a rafinált elegancia és az ütős vizuális jelenlét között.

