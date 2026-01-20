Mély kivágás, finom sziluett - a mexikói-olasz divatmodell testén alig van textil – szívdöglesztő galéria

Arantza Goett mexikói-olasz divatmodell és közösségi média tartalomkészítő. Több mint egymillió követőt szerzett közösségi média csatornáin. Több nagy ügynökség képvisel New Yorkban, Londonban, Los Angelesben és Berlinben. Vogue‑kampányok és londoni Fashion Week‑munkák jelezik, hogy profi a kifutón és a kamerák előtt egyaránt.

Fotó: Lev Radin