Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sorban hívják a világ vezetői Putyint – mi történhetett?

Fontos

Megszűnik Ukrajna – a volt ukrán miniszterelnök hihetetlen kijelentést tett

énekesnő

Színpadra termett test, popdíva kisugárzás – Ariana Grande az új képein brutálisan szexi

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csodás hang, miniruhák, combcsizmák, vállvillantások, testre tapadó szettek, legendás pózok és színpadias dívastílus. Ariana Grande évek óta úgy csábít, hogy közben mindig egy lépéssel a figyelem előtt jár.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesnőamerikaipopkirálynő

Ariana Grande amerikai énekesnő, aki Disney-sorozatból nőtte ki magát a modern pop koronázatlan királynőjévé. Ariana Grande fotói egyszerre idézik az ártatlan bájt és a tudatos csábítást. Nem véletlen, hogy az intagramon több,mint 370 millió követője van.

Ariana Grande, énekesnő
Ariana Grande, énekesnő
Fotó: Kathy Hutchins

Ez a galéria minden képével azt sugallja: Ariana Grande apró termetű, mégis nagyot üt.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!