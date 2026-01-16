Színpadra termett test, popdíva kisugárzás – Ariana Grande az új képein brutálisan szexi

Csodás hang, miniruhák, combcsizmák, vállvillantások, testre tapadó szettek, legendás pózok és színpadias dívastílus. Ariana Grande évek óta úgy csábít, hogy közben mindig egy lépéssel a figyelem előtt jár.
Ariana Grande amerikai énekesnő, aki Disney-sorozatból nőtte ki magát a modern pop koronázatlan királynőjévé. Ariana Grande fotói egyszerre idézik az ártatlan bájt és a tudatos csábítást. Nem véletlen, hogy az intagramon több,mint 370 millió követője van.
Ez a galéria minden képével azt sugallja: Ariana Grande apró termetű, mégis nagyot üt.
