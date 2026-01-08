Hírlevél
A dominikai szexistennő bikinis képei a képernyő elé szegeznek - brutál képgaléria

1 órája
Mélybarna bőre, elegáns arcvonásai és kifinomult testtartása minden szettből eseményt csinál. Arlenis Sosa a divatvilág egyik titkos fegyvere.
lancômeegzotikumDominikai Köztársaságszupermodell

Arlenis Sosa dominikai származású nemzetközi topmodell, aki a Lancôme arcaként és a világ vezető kifutóin vált világhírűvé.

Arlenis Sosa dominikai topmodell
Arlenis Sosa, dominikai modell
Fotó: Gregory Pace/BEImages

Arlenis Sosa képein az egzotikum, az erő és a kifinomult nőiesség páratlan harmóniája jelenik meg. Ez a galéria nem egyszerű fotósorozat – ez egy vizuális tanulmány arról, hogyan néz ki a modern istennő.

