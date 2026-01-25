Avril Lavigne, a punk királynője bőrszerkóból kibuggyanó mellekkel hódít

Avril Lavigne kanadai énekesnő, a 2000-es évek felfedezettje, aki már nem a gördeszkás lázadó lány, hanem egy magabiztos, szexi punk-pop ikon. A bakancs megmaradt, de jött mellé testre simuló ruha, combcsizma és kamerát uraló tekintet. Avril most már nemcsak hangban, látványban is üt.

Avril Lavigne, kanadai énekesnő

Fotó: imageSPACE

Avril Lavigne a képein egyensúlyba hozza a lázadást és a szexepilt. A haj szőke, a tekintet pengeéles, és minden fotón ott van a dögös díva, aki nem harsány, hanem alattomosan vonzó.