Avril Lavigne, a punk királynője bőrszerkóból kibuggyanó mellekkel hódít

A pop-punk uralkodónője, aki crop topban és bőrminiszoknyában ma is ugyanúgy hódít, mint húsz éve. Ő Avril Lavigne, aki most már felnőtt, tudatos dívaként tarol a színpadon.
Avril Lavigne kanadai énekesnő, a 2000-es évek felfedezettje, aki már nem a gördeszkás lázadó lány, hanem egy magabiztos, szexi punk-pop ikon. A bakancs megmaradt, de jött mellé testre simuló ruha, combcsizma és kamerát uraló tekintet. Avril most már nemcsak hangban, látványban is üt.
Avril Lavigne a képein egyensúlyba hozza a lázadást és a szexepilt. A haj szőke, a tekintet pengeéles, és minden fotón ott van a dögös díva, aki nem harsány, hanem alattomosan vonzó.
