Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ütött az óra: Trump háborús üzenetet küldött – elszabadulhat a pokol

!!!

Őrjöngenek a világvezetők: a legismertebb orosz tévés botrányos dolgokat mondott

rapper

Big Boss Vette, a rapdíva pimaszul szexi stílusban tolja – a mellei uralják a képeit

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A színpadon harapós, a kamerák előtt lehengerlő. Big Boss Vette nemcsak rappel, hanem uralja a teret. A testbeszéde, a stílusa, a kisugárzása: ez maga a rapvilág vizuális csúcspontja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rapperamerikaigalériaSt. Louis

Big Boss Vette, azaz Diamond Alexxis Smith, St. Louisból indult, de mára a rapvilág egyik legkarakteresebb hangjává és megjelenésévé nőtte ki magát. Nemcsak zenéjében domináns – a képeken is karizmatikusan dögös.

Big Boss Vette
Big Boss Vette, rapper
Fotó: Billy Bennight

Big Boss Vette képei nem kérnek figyelmet – egyszerűen elnyelik a tekintetet. A rapper nem játszik visszafogottan: testhez simuló bőrszettek, hasvillantós crop topok és látványos pózok uralják a galériát.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!