Big Boss Vette, a rapdíva pimaszul szexi stílusban tolja – a mellei uralják a képeit

A színpadon harapós, a kamerák előtt lehengerlő. Big Boss Vette nemcsak rappel, hanem uralja a teret. A testbeszéde, a stílusa, a kisugárzása: ez maga a rapvilág vizuális csúcspontja.
Big Boss Vette, azaz Diamond Alexxis Smith, St. Louisból indult, de mára a rapvilág egyik legkarakteresebb hangjává és megjelenésévé nőtte ki magát. Nemcsak zenéjében domináns – a képeken is karizmatikusan dögös.
Big Boss Vette képei nem kérnek figyelmet – egyszerűen elnyelik a tekintetet. A rapper nem játszik visszafogottan: testhez simuló bőrszettek, hasvillantós crop topok és látványos pózok uralják a galériát.
