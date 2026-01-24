Cellák, rácsok, titkok: eladó egy teljes börtön Európa közepén – galéria

A Braunschweig városában található börtön január 22-én került a figyelem középpontjába, amikor nyilvánosságra hozták, hogy Alsó-Szászország lemond a terület további hasznosításáról. A masszív falak mögött egykor rabok százait őrizték, most azonban új funkciót kaphat az épületegyüttes.

Egyelőre nem tudni, ki és milyen célra vásárolhatja meg a volt fegyintézetet, de szakértők szerint akár lakó-, kulturális vagy üzleti fejlesztés is elképzelhető. Egy biztos: a múlt sötét emlékei után új fejezet kezdődhet a braunschweigi börtön történetében.