Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az ukránok átlépték a vörös vonalat – Kijev példátlan támadást intézett Magyarország ellen

braunschweig

Cellák, rácsok, titkok: eladó egy teljes börtön Európa közepén – galéria

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Eladóvá vált a braunschweig-rennelbergi egykori börtön Alsó-Szászországban. A több évtizedes múlttal rendelkező intézményt a tartományi állam hivatalosan is piacra dobta, miután végleg kiderült: már nincs szükség az ingatlanra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
braunschweigeurópabörtöneladó

A Braunschweig városában található börtön január 22-én került a figyelem középpontjába, amikor nyilvánosságra hozták, hogy Alsó-Szászország lemond a terület további hasznosításáról. A masszív falak mögött egykor rabok százait őrizték, most azonban új funkciót kaphat az épületegyüttes.

Egyelőre nem tudni, ki és milyen célra vásárolhatja meg a volt fegyintézetet, de szakértők szerint akár lakó-, kulturális vagy üzleti fejlesztés is elképzelhető. Egy biztos: a múlt sötét emlékei után új fejezet kezdődhet a braunschweigi börtön történetében.

Cellák, rácsok, titkok: eladó egy teljes börtön Európa közepén, eladóbörtön, galéria, 2026
Cellák, rácsok, titkok: eladó egy teljes börtön Európa közepén, eladóbörtön, galéria, 2026
Cellák, rácsok, titkok: eladó egy teljes börtön Európa közepén, eladóbörtön, galéria, 2026
Cellák, rácsok, titkok: eladó egy teljes börtön Európa közepén, eladóbörtön, galéria, 2026
Cellák, rácsok, titkok: eladó egy teljes börtön Európa közepén, eladóbörtön, galéria, 2026
Cellák, rácsok, titkok: eladó egy teljes börtön Európa közepén, eladóbörtön, galéria, 2026
Cellák, rácsok, titkok: eladó egy teljes börtön Európa közepén, eladóbörtön, galéria, 2026
Cellák, rácsok, titkok: eladó egy teljes börtön Európa közepén, eladóbörtön, galéria, 2026
Cellák, rácsok, titkok: eladó egy teljes börtön Európa közepén, eladóbörtön, galéria, 2026
Cellák, rácsok, titkok: eladó egy teljes börtön Európa közepén, eladóbörtön, galéria, 2026
Cellák, rácsok, titkok: eladó egy teljes börtön Európa közepén, eladóbörtön, galéria, 2026
Cellák, rácsok, titkok: eladó egy teljes börtön Európa közepén, eladóbörtön, galéria, 2026
Galéria: Eladó a hírhedt német börtön
1/12
Eladó a hírhedt német börtön – az állam már nem tart rá igényt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!