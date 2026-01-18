A brazil származású divatinfluenszer tökéletes testének minden részletét megmutatja – stílusosan szexi képek

A napbarnított bőr, a vékony szabású szettek és feszülő fürdőruhák úgy állnak rajta, mintha kifutóra tervezték volna. Camila Coelho nem harsány, de minden képen ott a luxus energiája: az a fajta dívás kisugárzás, amit nem lehet tanítani – csak érezni.

Camila Coelho brazil származású divatinfluenszer és vállalkozó, aki stílusával, testével és kifinomult érzékével mára a luxusdivat egyik állandó arca lett. Bikinis kampányok, vörös szőnyeges villantások és saját márka. Camila Coelho, divatinfluenszer

Fotó: Christophe CLOVIS Camila Coelho minden képen mesteri. Ha stílusosan szexi képek kellenek, ez a galéria az etalon. A bejegyzés megtekintése az Instagramon CAMILA COELHO (@camilacoelho) által megosztott bejegyzés

