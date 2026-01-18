Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump nagyon begurult, nekimegy a világ egyik legnagyobb bankjának

Eltűnés

Bedrogozhatták és kirabolták? Megrázó részletek derültek ki az eltűnt budapesti fiú ügyében

brazil

A brazil származású divatinfluenszer tökéletes testének minden részletét megmutatja – stílusosan szexi képek

47 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A napbarnított bőr, a vékony szabású szettek és feszülő fürdőruhák úgy állnak rajta, mintha kifutóra tervezték volna. Camila Coelho nem harsány, de minden képen ott a luxus energiája: az a fajta dívás kisugárzás, amit nem lehet tanítani – csak érezni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
brazildivatinfluenszerluxus

Camila Coelho brazil származású divatinfluenszer és vállalkozó, aki stílusával, testével és kifinomult érzékével mára a luxusdivat egyik állandó arca lett. Bikinis kampányok, vörös szőnyeges villantások és saját márka. 

Camila Coelho - au défilé Messika lors de la Paris Fashion Week à Paris, le 26 septembre 2024. © Christophe Clovis / Jack Tribeca / Bestimage Arrivals at the Messika High Jewelry show Midnight Sun Opus II 2024 in Paris during fashion week on september 26th 2024
Camila Coelho, divatinfluenszer
Fotó: Christophe CLOVIS

Camila Coelho minden képen mesteri. Ha stílusosan szexi képek kellenek, ez a galéria az etalon.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!