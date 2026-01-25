Carrie Underwood őrjítő dekoltázzsal és mesébe illő lábakkal nyűgözi le a közönségét – szexi galéria

Hírlevél
Visszafogott elegancia, erőteljes hang és színpadi dominancia jellemzi. Carrie Underwood az a díva, aki egyszerre hozza a klasszikus country‑sikket és a modern popenergia csillogását.
amerikaiamerican idolénekesnődíva

Carrie Underwood amerikai énekesnő, aki American Idol győztesként robbant be, majd hatalmas sztárrá nőtte ki magát, világklasszis country‑pop díva lett.

Carrie Underwood, énekesnő
Carrie Underwood, énekesnő
Fotó: Nancy Kaszerman

Carrie Underwood  nem csupán megjelenik – energia és karakter költözik bele minden képébe, legyen akár egy vörös szőnyeges pillanat, egy koncertfotó vagy egy street style megjelenés.

