Az énekesnő nemcsak a hangjával, hanem bombázó testével is hódít – Carter Faith fotói kész vizuális slágerek

A country‑pop díva nem csak hangban erős – látványban is túlteljesít. Carter Faith minden outfitjében ott a nashville‑i dívás elegancia, a farmhangulat és a felnőtt nőiesség harmóniája.

Carter Faith amerikai countryénekes‑dalszerző, aki North Carolina‑ból Nashville‑be költözött, saját dalokkal és mély, karakteres hanggal hódítja meg a country‑pop világát. Szövegeiben személyes élmények és érzelmek szerepelnek, miközben több mint százezres közönséget vonz online. Carter Faith, countryénekes

Fotó: Bob Daemmrich Carter Faith a zene mellett stílus‑ és divatfotóiról is széles körben ismert, s aktív Instagram‑követőbázissal rendelkezik. A bejegyzés megtekintése az Instagramon CARTER FAITH (@carterfaith) által megosztott bejegyzés

