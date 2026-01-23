Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij nem örül: elképesztő titkok derültek ki a béketárgyalásról

Olvasta?

Botrány a Jákli Mónika-ügyben: Rohadj meg, f*szkalap

szépség

Majdnem kibuggyannak a mellei a szűk ruhából – szexi képek

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elegáns, mégis merész megjelenéseivel a kreatív self‑expresszió és a digitális szépség‑kultúra egyik meghatározó alakja. Desi Perkins képei olyanok, mint egy személyes szépségtörténet vizuális fejezetei.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szépségstílusYoutubeinstagram

Desi Perkins amerikai szépség‑ és divatinfluenszer, aki YouTube‑on és Instagramon vált ismertté részletes smink‑ és stílusvideóival.

Desi Perkins
Desi Perkins
Fotó: Birdie Thompson / Northfoto

Desi Perkins nem „csak megjelenik” a képen; ott él, ott lélegzik minden fotóban, s a stílusa és kisugárzása vizuális történetet mesél – és visszanéz rád minden képkockán.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!