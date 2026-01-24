Az orosz modell, Diana Korkunova szépsége anélkül is megigéz, hogy teljesen levetkőzne – mutatjuk a képeket

Hírlevél
A képein ott van a városi klasszikus elegancia, a kifinomult modellkarizma és az a könnyed stílus, amitől egy kép nemcsak szép, hanem emlékezetes lesz. Diana Korkunova nem egyszerűen csak pózol — formálja a teret, és uralja a kamerát.
Diana Korkunova orosz divatmodell és digitális média influenszer, aki jelentős követőtáboráról ismert az Instagramon, ahol több mint egymillió követője van.

Diana Korkunova orosz modell
Diana Korkunova, orosz divatmodell és digitális influenszer
Fotó: AndreasSuhr/face to face / Northfoto

Diana Korkunova ma párizsi bázissal rendelkezik és aktív a divat‑ és lifestyle‑tartalomkészítésben, vizuálisan erős, kifinomult pózokkal és stílusérzékkel dolgozik.

