Az orosz modell, Diana Korkunova szépsége anélkül is megigéz, hogy teljesen levetkőzne – mutatjuk a képeket

A képein ott van a városi klasszikus elegancia, a kifinomult modellkarizma és az a könnyed stílus, amitől egy kép nemcsak szép, hanem emlékezetes lesz. Diana Korkunova nem egyszerűen csak pózol — formálja a teret, és uralja a kamerát.

Diana Korkunova orosz divatmodell és digitális média influenszer, aki jelentős követőtáboráról ismert az Instagramon, ahol több mint egymillió követője van. Diana Korkunova, orosz divatmodell és digitális influenszer

Fotó: AndreasSuhr/face to face / Northfoto Diana Korkunova ma párizsi bázissal rendelkezik és aktív a divat‑ és lifestyle‑tartalomkészítésben, vizuálisan erős, kifinomult pózokkal és stílusérzékkel dolgozik. View this post on Instagram A post shared by Diana Korkunova (@diana_korkunova)

