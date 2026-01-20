Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Most érkezett!

Bekövetkezett a legrosszabb – friss közleményt adott ki Egressy Mátyás családja

Ukrajna

Macron akkorát rúgott Zelenszkijbe, hogy egy hétig sántítani fog

dögös

Ha valaki annyira dögös, hogy az már pusztító, az Doechii, az amerikai rapénekesnő

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Karizmatikus, merész, egyedi stílus és vizuális attitűd jellemzi minden megjelenését. Doechii egy két lábon járó dögös, önbizalommal telített vizuális élmény.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dögösamerikairapperénekesnő

Doechii, azaz Jaylah Ji’my­a Hickmon amerikai rapper, énekes és dalszerző, akinek What It Is (Block Boy) TikTok‑os slágere és Alligator Bites Never Heal mixtape‑je Grammy‑díjat hozott.

Doechii, rapper-énekesnő
Doechii, rapper-énekesnő
Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage

Doechii képei nem egyszerű fotók – vizuális fellépések. A rapper‑díva kifinomult street‑ és high‑fashion szetteket kever, testhez simuló anyagokkal, merész vágásokkal és kreatív részletekkel játszik.

1 2 3
... 10
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!