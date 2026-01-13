A hollywoodi szexikon, Elizabeth Banks csodás melleket és hosszú combokat villant – szexi galéria

Hírlevél
19 perce
Olvasási idő: 5 perc
Okos, stílusos, és most is bombaformában van. Elizabeth Banks finoman, mégis magabiztosan mutatja meg, mit jelent a valódi, kortalan női erő.
színésznőhunger gamesrendezőproducer

Elizabeth Banks  amerikai színésznő, producer és rendező, aki a Hunger Games, Pitch Perfect és Cocaine Bear című filmekben is emlékezetes alakítást nyújtott.

Elizabeth Banks
Elizabeth Banks, amerikai színésznő
Fotó: Olivier Borde

Elizabeth Banks galéria minden képe azt sugallja – itt nem egyszerűen egy hollywoodi szépség, hanem egy irányító nő van, aki pontosan  tudja mit akar megmutatni. És ezt el is éri.

 

