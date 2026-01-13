A hollywoodi szexikon, Elizabeth Banks csodás melleket és hosszú combokat villant – szexi galéria

Okos, stílusos, és most is bombaformában van. Elizabeth Banks finoman, mégis magabiztosan mutatja meg, mit jelent a valódi, kortalan női erő.
Elizabeth Banks amerikai színésznő, producer és rendező, aki a Hunger Games, Pitch Perfect és Cocaine Bear című filmekben is emlékezetes alakítást nyújtott.
Elizabeth Banks galéria minden képe azt sugallja – itt nem egyszerűen egy hollywoodi szépség, hanem egy irányító nő van, aki pontosan tudja mit akar megmutatni. És ezt el is éri.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!