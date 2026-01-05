Mellek, derék, hosszú lábak – mintha Elizabeth Turner testét egy szobrász formázta volna

Szőke haj, klasszikus arcél, kék szemek és egy olyan alak, amit mintha egy magazin álmodott volna meg. Elizabeth Turner - elegancia és szexepil tökéletes egyensúlyban.

Elizabeth Turner amerikai modell, akit bikinis és fehérneműs fotósorozatai tettek világszerte ismertté. Elizabeth Turner, amerikai modell

Fotó: Kathy Hutchins / Northfoto Elizabeth Turner új fotósorozatán nem csak a bikinifazon, hanem minden milliméter számít – és ő pontosan tudja, hogyan adja el. Napfényben izzó bőr, izmos, mégis nőies test és finoman csábító tekintet ural minden képkockát. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Elizabeth Turner (@elizabethcturner) által megosztott bejegyzés

