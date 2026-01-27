Hírlevél
brit

Ellie Goulding selymes bőre, telt keblei bőven kivillannak a dekoltázsából – lenyűgöző galéria

Az énekesnő szépsége egyszerre lágy és intenzív: áttetsző bőre, ragyogó szőke haja és finoman metszett arcvonásai álomszerű eleganciát sugároznak. Ellie Goulding csábos, mégis természetes kisugárzása nem harsány, hanem finoman hipnotikus – pont ettől olyan ellenállhatatlan.
briténekesnőpop

Ellie Goulding brit énekesnő és dalszerző, aki világslágereivel (Lights, Love Me Like You Do, Burn) generációkat ragadott magával. Eklektikus hangja, kifinomult stílusa és lágy kisugárzása a pop és elektronikus dallamok határán alkot vizuális és zenei jelenlétet.

Ellie Goulding attending the A Private Life Gala Screening, part of the 78th Cannes Film Festival, Palais des Festival. Credit: Doug Peters/EMPICS
Ellie Goulding, brit énekesnő
Fotó: Doug Peters / Northfoto

Ellie Goulding jelenléte nem üres vizuális effekt — a képek lélegzethez juttatják a tekintetet.

