Dermesztő hideg jön, újra -20 fokig zuhan a hőmérséklet, havazás és ónos eső is lesz

jégzajlás

Embernagyságú jégtömbök tomboltak a Dunán és a Balatonon, ilyen volt a magyar tél száz évvel ezelőtt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A drasztikus telek, a pusztító jégzajlások és a fagyos hónapok a történelem részei, amelyek mára szinte hihetetlennek tűnnek. A régi fotók felidézik a Duna és a Balaton félelmetes jégzajlásait, amelyek lenyűgöző látványt nyújtottak, olyan jeleneteket, amelyek ma már csak archív fotókon élnek tovább.
jégzajlásidőjárásBalatonjég

A jégzajlás idején a folyók és tavak felszínét vastag jégtakaró borította, amely a hirtelen enyhülések hatására hatalmas táblákra törtek. Ezek a jégtömbök gyakran embernagyságúak, sőt annál is nagyobbak voltak, és robajló hanggal torlódtak egymásnak. A Duna menti települések lakói sokszor tehetetlenül figyelték, ahogy a jég feltorlódik, hidakat rongál meg, kikötőket zúz szét, vagy éppen elárasztással fenyeget.

fortepanjégzajlás, jégzajlás, fortepangaléria, tél, jég, 2026.04.14.,
Belgrád (Ferenc József) rakpart, jégzajlás a Dunán, 1914
Fotó: Fortepan / Schmidt Albin 

A Balaton sem volt kivétel. A „magyar tenger” télen sokszor teljes egészében befagyott, és a jégzajlás során hatalmas, felgyűrődő jégmezők keletkeztek. A part mentén feltorlódó jégtáblák akár méteres magasságba is felhalmozódtak, megrongálva csónakházakat, stégeket, parti épületeket. A korabeli beszámolók szerint a jég mozgása olyan hangos volt, mintha ágyúdörgés visszhangzott volna a tó felett.

Ezek a képek emlékeztetnek arra, hogy Magyarország éghajlata korántsem volt mindig olyan szelíd, mint napjainkban.

Galéria: Látványos képeken a régi idők jégzajlásai
1/21
Az épülő Erzsébet híd pesti hídfője a zajló Dunával, 1903

 

