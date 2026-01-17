Embernagyságú jégtömbök tomboltak a Dunán és a Balatonon, ilyen volt a magyar tél száz évvel ezelőtt

A jégzajlás idején a folyók és tavak felszínét vastag jégtakaró borította, amely a hirtelen enyhülések hatására hatalmas táblákra törtek. Ezek a jégtömbök gyakran embernagyságúak, sőt annál is nagyobbak voltak, és robajló hanggal torlódtak egymásnak. A Duna menti települések lakói sokszor tehetetlenül figyelték, ahogy a jég feltorlódik, hidakat rongál meg, kikötőket zúz szét, vagy éppen elárasztással fenyeget.

Belgrád (Ferenc József) rakpart, jégzajlás a Dunán, 1914

Fotó: Fortepan / Schmidt Albin

A Balaton sem volt kivétel. A „magyar tenger” télen sokszor teljes egészében befagyott, és a jégzajlás során hatalmas, felgyűrődő jégmezők keletkeztek. A part mentén feltorlódó jégtáblák akár méteres magasságba is felhalmozódtak, megrongálva csónakházakat, stégeket, parti épületeket. A korabeli beszámolók szerint a jég mozgása olyan hangos volt, mintha ágyúdörgés visszhangzott volna a tó felett.

Ezek a képek emlékeztetnek arra, hogy Magyarország éghajlata korántsem volt mindig olyan szelíd, mint napjainkban.