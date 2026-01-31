Félelmetes tűzünnep – vikingek lepték el újra Britanniát – galéria

Több száz fáklya fénye világította be Lerwick utcáit az idei Up Helly Aa „viking” tűzfesztiválon, ahol a résztvevők hagyományos skandináv öltözetben vonultak fel. Az esemény csúcspontjaként a felvonulók közösen gyújtották fel a kézzel épített, díszes viking hajót, amely látványos lángok között égett el az éjszakában.

Up Helly Aa „viking” tűzfesztivál Lerwick utcáin

Fotó: - / ANDY BUCHANAN / AFP

A több mint százéves múltra visszatekintő fesztivál nem csupán turistalátványosság, hanem a shetlandi közösség identitásának fontos része is. Képgalériánk az ünnep legemlékezetesebb pillanatait mutatja be: a tűz és a sötétség kontrasztját, az elszánt arcokat és az ősi rítus modern megélését.

