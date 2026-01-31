Félelmetes tűzünnep – vikingek lepték el újra Britanniát – galéria

Hírlevél
Lángoló fáklyák, viking sisakok és évszázados hagyomány: a skót Shetland-szigeteken idén is látványos tűzünneppel búcsúztatták a telet. Az Up Helly Aa fesztivál képei a múlt és a közösségi rítus erejét idézik meg.
Több száz fáklya fénye világította be Lerwick utcáit az idei Up Helly Aa „viking” tűzfesztiválon, ahol a résztvevők hagyományos skandináv öltözetben vonultak fel. Az esemény csúcspontjaként a felvonulók közösen gyújtották fel a kézzel épített, díszes viking hajót, amely látványos lángok között égett el az éjszakában.

Lynden Nicolson (C), the ‘Guizer Jarl’ of the Up Helly AA Jarl Squad, joins other members as they gather before parading through the streets in Lerwick, Shetland Islands on January 27, 2026, before the Up Helly Aa festival later in the day. Up Helly Aa celebrates the influence of the Scandinavian Vikings in the Shetland Islands and culminates with up to 1,000 'guizers' (men in costume) throwing flaming torches into their Viking longboat and setting it alight later in the evening. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)
Up Helly Aa „viking” tűzfesztivál Lerwick utcáin
Fotó: - / ANDY BUCHANAN / AFP

A több mint százéves múltra visszatekintő fesztivál nem csupán turistalátványosság, hanem a shetlandi közösség identitásának fontos része is. Képgalériánk az ünnep legemlékezetesebb pillanatait mutatja be: a tűz és a sötétség kontrasztját, az elszánt arcokat és az ősi rítus modern megélését.

A képre kattintva nyílik a galéria:

Galéria: Hátborzongató tűzünnep – vikingek lepték el újra Britanniát
Több száz fáklya fénye világította be Lerwick utcáit az idei Up Helly Aa „viking” tűzfesztiválon

 

 

 

