Flo Milli most nem rappel – ámulatba ejti a világot hatalmas melleivel

Pimasz dalszövegeivel és vadító szettjeivel vált a fiatal rapgeneráció egyik legkarakteresebb arcává. Flo Milli amerikai rapper laza, mégis fényűző, játékos, de brutálisan szexi – ő a Z-korszak hangja, teste és stílusa.
Flo Milli nem csak rappel, hanem minden fotójával üzen: itt egy nő, aki uralja a testét, a stílusát és a világot. A képeken feszülő bodyk, áttetsző anyagok, combvillantások és magabiztos pózok dominálnak.
Ez nem csak szexi – ez erő, stílus és csábítás egy testben. És Flo Milli ezt minden szögből meg is mutatja.
