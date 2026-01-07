Friss képeken a fővárosi hóhelyzet – galéria

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai a legtöbb helyen rendben közlekednek szerda reggel, de késésekre kell számítani - közölte a vállalat a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak, síkosak.



A meteorológiai szolgálat szerdára másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Veszprém vármegyére, továbbá Csongrád-Csanád, Békés és Hajdú-Bihar vármegyére, ezekben 24 óra alatt 20 centiméternyit meghaladó friss hó várható. Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben szerda éjfélig, mert 12 óra alatt öt centméternyinél több friss hó hullhat.