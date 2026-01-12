Hírlevél
golden globe

Döbbenetesen átlátszó ruhák és tündöklés: átadták a Golden Globe-díjakat – galéria

Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezték meg a Golden Globe-díjak 83. gáláját: a film- és tévés világ krémje a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben vonult fel, ahol a 2025-ös év legjobbjait díjazták.
golden globebeverly hillsdíjhollywoodgála

A Golden Globe hagyományosan az amerikai díjszezon egyik legfontosabb állomása, és az idei gála sem okozott csalódást. A vörös szőnyegen világsztárok sora jelent meg, a reflektorfényben pedig ismét azok az alkotások álltak, amelyek az elmúlt évben meghatározták a mozikat és a képernyőket.

Golden Globe-díjak, GoldenGlobedíjak, Golden Globe-díjak 83. átadási ünnepsége, Los Angeles, Beverly Hilton Hotel, 2026.01.11.
Jennifer Lopez amerikai énekes-színésznő az amerikai filmes és televíziós Golden Globe-díjak 83. átadási ünnepségén
Fotó: AFP/Frederic J. Brown

Az est során filmek és televíziós sorozatok egyaránt versenyeztek az elismerésekért, a díjak pedig már most irányt mutathatnak az Oscar-verseny előtt. A hangulat fesztelen volt, több meglepetés is született, és akadtak olyan győzelmek, amelyekről még napokig beszél majd Hollywood.

A Golden Globe-gála nemcsak a díjakról szólt: a látványos ruhaköltemények, a nagy visszatérések és az érzelmes köszönőbeszédek is emlékezetessé tették az estét. Egy biztos: a filmes világ hivatalosan is belépett a 2026-os díjszezon legforróbb időszakába.

Galéria: Átadták a Golden Globe-díjakat
1/25
Az amerikai filmes és televíziós Golden Globe-díjak 83. átadási ünnepségét a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben tartották 2026. január 11-én

 

