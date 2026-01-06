Hírlevél
Szenzációs! Kiderült, honnan érkezhetett a 3I/ATLAS

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Gwen Stefani, a platinaszőke bombázó olyan ellenállhatatlan, mint egy selymesen édes karácsonyi desszert

Minden pózban benne van a popdíva múlt, a glam jelen és a megállíthatatlan kisugárzás. Gwen Stefani ötven felett is bombaformában van, most is azt üzeni: a stílus nem kor kérdése.
Gwen Stefani amerikai énekesnő, a No Doubt frontembereként robbant be, majd sikeres szólókarriert épített. Védjegye a platinaszőke haj, vörös rúzs és az ikonikus glam-punk stílus – egy kortalan díva. 

Gwen Stefani új képei olyan energikus, vagány és dögös atmoszférát árasztanak, amit még a huszonévesek is megirigyelhetnek.

