Haley természet adta tehetség és imádja mutogatni

Klasszikus arc, telt ajkak, csodás mellek és halk, de hipnotikus jelenlét. Haley Bennett képei azt az old-school hollywoodi dívát idézik meg, akinek nem kell villantania ahhoz, hogy minden szemet magára vonzzon.

Vágólapra másolva!

Haley Bennett amerikai színésznő (The Girl on the Train, Cyrano, Swallow), akinek játékában ugyanúgy ott a mélység, mint a képein a kifinomult szexepil. Haley Bennett, amerikai színésznő

Fotó: RW / Northfoto Haley Bennett galériájában lágy esésű selyemruhák, vállat vagy combot sejtető sziluettek, és finoman megkomponált dekoltázsok uralkodnak. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Haley Bennett (@halolorraine) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!