Halle Berry szexi képeivel robbant – dívastílus, kipakolt cicik és kortalan csábítás minden szögből

Nem próbál huszonévesnek tűnni – egyszerűen csak csúcsformában van, és minden szögből lehengerlő. Halle Berry tekintete hipnotizál, a stílusa dominál, a teste pedig még mindig egy hollywoodi csoda.

Halle Berry Oscar-díjas amerikai színésznő, aki a Szörnyek keringője, a James Bond – Halj meg máskor! és az X-Men filmek ikonikus sztárja. 50 felett is bombaformában van, kisugárzása máig ellenállhatatlan. Halle Berry, amerikai színésznő

Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE Halle Berry stílusa pedig egyet jelent a kortalan szexepillel. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Halle Berry (@halleberry) által megosztott bejegyzés

