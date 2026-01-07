Friss képeken a budapesti hóhelyzet – havas főváros, késések és különös téli hangulat

A fővárost az elmúlt 24 órában vastag hótakaró borította be, és a legfrissebb galériánkban már a város jellegzetes pontjai is hófehérben tündökölnek. A keddi és szerda hajnali intenzív havazás hatására a legtöbb kerületben 15-20 centiméter friss hó halmozódott fel.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a villamosok, buszok és trolik túlnyomó részben közlekednek, de késésekre és útvonalváltozásokra kell számítani. A főutak havasak és latyakosak, a mellékutcákban vastagabb hó és síkosság nehezíti a közlekedést.
A meteorológiai szolgálat további havazást és fagypont alatti hőmérsékletet jelez előre, így a síkos utak és a havazás okozta nehézségek még napokig kihívást jelenthetnek a fővárosiak számára.
A behavazott Budapest képei nemcsak a közlekedési helyzetet mutatják, hanem a város különleges, idilli téli arcát is – a csendes utcáktól a hólepte parkokig.
Galéria: Hóköntösbe burkolózott Budapest
A behavazott Budapest
