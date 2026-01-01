Hírlevél
Így nézett ki Budapest belvárosa a szilveszteri buli után – galéria

A szilveszteri mulatozás után rengeteg hulladékot, köztük tűzijáték-maradványokat, üveget és egyéb ünnepi szemetet gyűjtöttek össze az FKF munkatársai Budapest belvárosának utcáiról az óévet követő reggel. A takarítás már január 1-jén, hajnal 6 órakor elkezdődött, amikor több száz takarító és két tucat jármű látta el a feladatot, hogy a városközpontban visszaállítsa a mindennapi rendet.
szemétszilveszteri mulatságtakarítás

A képre kattintva nyílik a galéria:

Újévi takarítás, szilveszter, szemét, Bdapest, belváros
Budapest, új év, újév, Budapestújév, szilveszter, Budapestszilveszter, 2026
Galéria: Így nézett ki Budapest belvárosa a szilveszteri buli után
1/18
Rengeteg szemetet távolítottak el az FKF dolgozói a szilveszteri mulatozások után a budapesti belvárosből

 

