Így nézett ki Budapest belvárosa a szilveszteri buli után – galéria

A szilveszteri mulatozás után rengeteg hulladékot, köztük tűzijáték-maradványokat, üveget és egyéb ünnepi szemetet gyűjtöttek össze az FKF munkatársai Budapest belvárosának utcáiról az óévet követő reggel. A takarítás már január 1-jén, hajnal 6 órakor elkezdődött, amikor több száz takarító és két tucat jármű látta el a feladatot, hogy a városközpontban visszaállítsa a mindennapi rendet.

Vágólapra másolva!

A képre kattintva nyílik a galéria:

Galéria: Így nézett ki Budapest belvárosa a szilveszteri buli után 1/18 Rengeteg szemetet távolítottak el az FKF dolgozói a szilveszteri mulatozások után a budapesti belvárosből

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!