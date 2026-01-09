Hírlevél
ónos eső

Ilyen az ónos eső, ha rendesen betakarja az országot – galéria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az ónos eső az egyik legveszélyesebb téli időjárási jelenség: percek alatt jégpáncéllá változtatja az utakat, járdákat. Gyűjtésünk alapján is újra és újra bebizonyosodik, hogy elég néhány óra, és az ország közlekedése megbénul, a kórházak megtelnek sérültekkel, a hatóságok pedig rendkívüli intézkedéseket hoznak.
ónos esőidőjárásjelenségesőMagyarország

A legsúlyosabb helyzetek rendre az autópályákon alakultak ki, de Budapesten és a nagyvárosokban is különösen alattomos ez az időjárási jelenség. A járdák, lépcsők, aluljárók felszíne tükörjéggé válik, a tömegközlekedés akadozik. A mentők ilyenkor megszaporodó riasztásokról számolnak be: csukló-, boka- és combnyaktörések, fejsérülések. A fővárosban és vidéken is előfordult, hogy intézmények korábban zártak, az önkormányzatok rendkívüli síkosságmentesítést rendeltek el.

2017, Nagykanizsa – gyalogosok az ónos esőtől jeges járdán a Huszti téren
Fotó: MTI/Varga György

A kisebb településeken az ónos eső gyakran áramkimaradással és elszigetelődéssel járt. A jegesedés megrongálta a vezetékeket, a mellékutak járhatatlanná váltak. A tűzoltók fákat távolítottak el, mentették az árokba csúszott járműveket, és segítettek az időseknek, akik nem tudtak eljutni az alapvető ellátásig.

Az évről évre visszatérő üzenet egyértelmű: az ónos esőt nem szabad félvállról venni. A hatóságok egyre gyorsabban reagálnak, a meteorológiai riasztások pontosabbak, de a felelősség az autósoké és a gyalogosoké is. Téli gumi, lassabb tempó, fokozott óvatosság – ezek hiánya minden alkalommal súlyos következményekkel járt.

Az ónos eső nem látványos hóvihar, mégis az egyik legveszélyesebb téli jelenség. Az elmúlt másfél évtized magyarországi esetei újra és újra figyelmeztetnek: amikor megérkezik a jég, egy pillanat alatt válik rutinnapból katasztrófa-közeli helyzet.

Galéria: Ónos eső okozta fennakadások, balesetek, lezárások
1/18
2009, Mezőörs – kamion és személyautó ütközött a 81-es főúton

 

