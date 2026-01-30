Hírlevél
Óriási a baj, leégett a Volkswagen-autógyár!

Háború

Putyin váratlan bejelentése: azonnal leállnak az orosz légicsapások

amerikai

Jamie Lynn Sigler, a Maffiózók egykori sztárja dekoltázst és combot villant – szexi galéria

Karizmatikus jelenlétét és mély érzelmi kifejezését a kamera szereti, legyen szó filmről, sorozatról vagy friss televíziós szerepről. Jamie Lynn Sigler esetében minden póz mögött ott a professzionális tudatosság és időtlen kisugárzás.
Jamie Lynn Sigler amerikai színésznő és énekesnő, akit a tömegek Tony Soprano lányaként, Meadow néven ismernek a Maffiózók című zseniális sorozatból.

Jamie Lynn Sigler
Jamie Lynn Sigler, színésznő
Fotó: Nancy Kaszerman

Jamie Lynn Sigler új képei olyanok, mint egy ízléses filmmontázs.

