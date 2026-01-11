A 42. Harbini Nemzetközi Jég- és Hófesztivál csodái

Idén is megnyitotta kapuit a világ legnagyobb jég- és hófesztiválja Harbin városában: a 42. Harbini Nemzetközi Jég- és Hófesztivál január eleje óta várja a látogatókat Kína északkeleti részén. A fesztivál központi helyszíne a hatalmas Ice and Snow World, ahol több mint 1,2 millió négyzetméteren terülnek el a kristálytisztán faragott jégpaloták, hidak, obeliszkek és más fantasztikus építmények, amelyek nappal és éjszaka egyaránt lélegzetelállító látványt nyújtanak.

Látogatók csodálják a 42. Harbini Nemzetközi Jég- és Hófesztivál jégből és hóból faragott alkotásait

Fotó: Zhang Shu / IC photo / AFP

A rendezvénynek nemcsak turisztikai, hanem versenyjellegű oldala is van: a a harbini nemzetközi jég- és hószobrászati versenyeken – beleértve több kategóriát, például nemzetközi és egyetemi csapatokat – a szobrászok kreativitásukat és kézügyességüket mérik össze, majd díjazásban részesülnek a legkiemelkedőbb alkotások.

A kiállított alkotások között minden évben szerepelnek valóságos jellegű és fantázialények, építészeti motívumok, híres történelmi alakok, valamint mese- és mitológiai témák is. A Sun Island Snow Sculpture Expo pedig különösen nagy, részletgazdag hószobrokat mutat be, köztük hatalmas, játékos pandafigurákat vagy extra méretű hóemberalkotásokat, amelyek a látogatók kedvencei.

A fesztivál egészen tél végéig tart (idén márciusig, az időjárás függvényében), így egész télen át élvezhetik a látogatók a varázslatos, fényekkel megvilágított jégvilágot és a hozzá kapcsolódó kulturális programokat.

