Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Baklövés

Visszafelé sült el Magyar Péter támadása – saját kezűleg erősítette a Fidesz kampányát

Link másolása
Vágólapra másolva!
Harbinban idén is életre keltek a jég- és hóálmok: a 42. Harbini Nemzetközi Jég- és Hófesztivál több mint egymillió négyzetméteren varázsolta el a látogatókat monumentális szobrokkal, építményekkel és világító jégcsodákkal – ahol a művészet és a verseny egyaránt helyet kapott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
harpini nemzetközi jég - és hófesztiválművészetKína

A 42. Harbini Nemzetközi Jég- és Hófesztivál csodái

Idén is megnyitotta kapuit a világ legnagyobb jég- és hófesztiválja Harbin városában: a 42. Harbini Nemzetközi Jég- és Hófesztivál január eleje óta várja a látogatókat Kína északkeleti részén. A fesztivál központi helyszíne a hatalmas Ice and Snow World, ahol több mint 1,2 millió négyzetméteren terülnek el a kristálytisztán faragott jégpaloták, hidak, obeliszkek és más fantasztikus építmények, amelyek nappal és éjszaka egyaránt lélegzetelállító látványt nyújtanak.

Tourists visit the Harbin Ice and Snow World during the peak ice-snow tourism season in Harbin City, northeast China's Heilongjiang Province, 4 January, 2026. (Photo by Zhang Shu / IC photo / Imaginechina via AFP)
Látogatók csodálják a 42. Harbini Nemzetközi Jég- és Hófesztivál jégből és hóból faragott alkotásait
Fotó: Zhang Shu / IC photo / AFP

A rendezvénynek nemcsak turisztikai, hanem versenyjellegű oldala is van: a a harbini nemzetközi jég- és hószobrászati versenyeken – beleértve több kategóriát, például nemzetközi és egyetemi csapatokat – a szobrászok kreativitásukat és kézügyességüket mérik össze, majd díjazásban részesülnek a legkiemelkedőbb alkotások.

A kiállított alkotások között minden évben szerepelnek valóságos jellegű és fantázialények, építészeti motívumok, híres történelmi alakok, valamint mese- és mitológiai témák is. A Sun Island Snow Sculpture Expo pedig különösen nagy, részletgazdag hószobrokat mutat be, köztük hatalmas, játékos pandafigurákat vagy extra méretű hóemberalkotásokat, amelyek a látogatók kedvencei. 

A fesztivál egészen tél végéig tart (idén márciusig, az időjárás függvényében), így egész télen át élvezhetik a látogatók a varázslatos, fényekkel megvilágított jégvilágot és a hozzá kapcsolódó kulturális programokat.

A képre kattintva nyílik a galéria:

Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Harbini, Jég- és Hófesztivál, Kína, tél, évszakok
Galéria: Jégből faragott csodavilág
1/34
Látogatók csodálják a 42. Harbini Nemzetközi Jég- és Hófesztivál jégből és hóból faragott alkotásait

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!