Brazil vér, hollywoodi test – lenyűgözően dögös fotókon a Halálos iramban sztárja

A hollywoodi szórakoztatóipar káprázatos fénypontja, Panamavárosban született. Brazil és amerikai származású színésznőként Jordana Brewster a kultúrák vibráló keverékét testesíti meg, amely magával ragadó alakításain keresztül ragyog.
Jordana Brewster, a Halálos iramban filmsorozat ikonikus Mia Toretto-ja, aki egyszerre hozza a családcentrikus karaktert és a dögös díva kisugárzását. Brazil gyökerei, hibátlan alakja és természetes bája miatt a kamera minden szögből szereti – és mi is.
Jordana Brewster képei nem harsányak – mégis felrobbantják a képernyőt.
