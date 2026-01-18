Brazil vér, hollywoodi test – lenyűgözően dögös fotókon a Halálos iramban sztárja

Jordana Brewster, a Halálos iramban filmsorozat ikonikus Mia Toretto-ja, aki egyszerre hozza a családcentrikus karaktert és a dögös díva kisugárzását. Brazil gyökerei, hibátlan alakja és természetes bája miatt a kamera minden szögből szereti – és mi is.

Jordana Brewster, amerikai-brazil színésznő

Fotó: CraSH

Jordana Brewster képei nem harsányak – mégis felrobbantják a képernyőt.