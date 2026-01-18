Hírlevél
Donald Trump nagyon begurult, nekimegy a világ egyik legnagyobb bankjának

Eltűnés

Bedrogozhatták és kirabolták? Megrázó részletek derültek ki az eltűnt budapesti fiú ügyében

amerikai

Brazil vér, hollywoodi test – lenyűgözően dögös fotókon a Halálos iramban sztárja

45 perce
Olvasási idő: 5 perc
A hollywoodi szórakoztatóipar káprázatos fénypontja, Panamavárosban született. Brazil és amerikai származású színésznőként Jordana Brewster a kultúrák vibráló keverékét testesíti meg, amely magával ragadó alakításain keresztül ragyog.
Jordana Brewster, a Halálos iramban filmsorozat ikonikus Mia Toretto-ja, aki egyszerre hozza a családcentrikus karaktert és a dögös díva kisugárzását. Brazil gyökerei, hibátlan alakja és természetes bája miatt a kamera minden szögből szereti – és mi is.

Jordana Brewster
Jordana Brewster, amerikai-brazil színésznő
Fotó: CraSH

Jordana Brewster képei nem harsányak – mégis felrobbantják a képernyőt.

