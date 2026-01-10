Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szijjártó Péter: Innentől ez már nem Fortnite, hanem maga a háború

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

popdíva

Mellek, mosoly, dívastílus - Katy Perry mindig tudja, mit mutasson

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Merész divat, színpadra termett test és popkulturális kisugárzás. Katy Perry látványos, szexi, harsány, mégis stílusos. S az amerikai popkultúra egyik legismertebb alakja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
popdívaikonénekesnő

Az amerikai Katy Perry a popzene egyik legmeghatározóbb arca: slágerei, dögös szettjei és ikonikus stílusa milliókat ihletett meg. Hol pin-up dívaként, hol futurisztikus ikonként tűnik fel – de a közös bennük: Katy minden képen bombaformában van, és sosem unalmas.

Katy Perry
Katy Perry, popdíva
Fotó: Billy Bennight

A színes, feszülő ruhák, mély kivágások és merész szabásvonalak tökéletesen kiemelik azt, amit Katy Perry évek óta magabiztosan képvisel: a nőiesség ünnepét.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!