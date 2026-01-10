Mellek, mosoly, dívastílus - Katy Perry mindig tudja, mit mutasson

Az amerikai Katy Perry a popzene egyik legmeghatározóbb arca: slágerei, dögös szettjei és ikonikus stílusa milliókat ihletett meg. Hol pin-up dívaként, hol futurisztikus ikonként tűnik fel – de a közös bennük: Katy minden képen bombaformában van, és sosem unalmas.

Katy Perry, popdíva

Fotó: Billy Bennight

A színes, feszülő ruhák, mély kivágások és merész szabásvonalak tökéletesen kiemelik azt, amit Katy Perry évek óta magabiztosan képvisel: a nőiesség ünnepét.